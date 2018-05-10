На дорогах Челябинской области 9 мая пострадали шестеро взрослых и двое детей

На дорогах Челябинской области за минувшие сутки, девятого мая, зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых получили ранения восемь взрослых и двое детей. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В деревне Этимганова Сосновского района 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 не выбрал безопасную скорость для движения и врезался в опору ЛЭП. В результате он сам и его пассажиры, 26-летняя девушка и восьмилетний ребенок, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

В Верхнем Уфалее 30-летний автомобилист на «девятке» не справился с управлением и съехал на каменную насыпь, а потом наехал на забор. С места ДТП, произошедшего в одиннадцать вечера, он был доставлен в больницу.

В Чебаркульском районе в половину двенадцатого ночи на полевой дороге Мельниково - Травники 42-летний водитель на «Тойоте» сбил 17-летнюю велосипедистку, двигавшуюся по проезжей части ему навстречу. Девушку госпитализировали в лечебное учреждение.

Фото региональной Госавтоинспекции