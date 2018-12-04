Не хватило денег на проезд: в Челябинске водитель маршрутки вышвырнул бабушку на мороз

Водитель маршрутного такси выставил на мороз пенсионерку, которая не смогла оплатить проезд. Очевидцы написали заявление в полицию Челябинска.

Инцидент произошел в маршрутном такси № 300, которое следовало по маршруту «Долгодеревенское – Челябинск».

По словам очевидцев, поводом для столь грубого поведения водителя стало то, что у пожилого человека не хватило денег, чтобы заплатить за проезд. На глазах у пассажиров мужчина вышвырнул старушку из микроавтобуса. Пенсионерка упала на снег.

Пассажиры предлагали заплатить за старушку, но водитель просто закрыл дверь и поехал по маршруту. Кстати, постоянные пассажиры говорят, что такое хамское поведение с его стороны они видят постоянно.

Очевидцы написали заявление в полицию.

«Заявление зарегистрировано в Металлургическом районе Челябинска. По данному обращению проводится проверка», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.