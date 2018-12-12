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Богатый улов
Сегодня 11:29
Автор:
Виктор Загвоздин
Фото:
Пресс-служба Челябинской таможни
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На пограничном посту под Троицком арестовали одежду фирмы «Adidas»

На пограничном посту «Бугристое», что под Троицком в Челябинской области, сотрудники таможни не дали перевозчикам провезти в южноуральские магазины поддельные товары на сумму три миллиона рублей. Общий вес контрафактной продукции составил 500 килограммов.

Во время досмотра автомобиля, следовавшего из Казахстана, проверяющие обнаружили более полторы тысяч единиц детской и взрослой одежды с признаками контрафактности, маркированных товарными знаками «Adidas», «Reebok», «Nike», «Levis», «Tommy Hilfiger», «Bershka», «Spider-man» и «Щенячий патруль». По предварительным оценкам ущерб, нанесенный правообладателям торговых марок,  составляет более трех миллионов рублей.

Весь поддельный товар изъят и передан сотрудникам полиции города Троицк. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела  по части 1 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная мера наказания предусматривает по данному преступлению -  до двух лет лишения свободы.

 

Автор:
Виктор Загвоздин
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Теги: 
таможня
контрафактная продукция