На полевой дороге в Увельском районе насмерть разбились два человека

В Увельском районе Челябинской области насмерть разбились два человека: водитель 1960-го года рождения и пассажир - 62-летний мужчина.

ДТП произошло вчера, 20-го мая, в 15 часов 50 минут на полевой дороге между сел Мордвиновка и Сосновка. Водитель автомобиля ВАЗ-21112 ехал на небезопасной скорости. В результате он не справился с управлением, и машина опрокинулась. Сам автомобилист и его пассажир от полученных травм погибли на месте происшествия, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В этот же день, 20-го мая, в 22 часа 30 минут в Копейске (на седьмом километре автодороги Челябинск-Октябрьское) пьяный водитель 1980-го года рождения за рулем ВАЗ-2107 также не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Машина перевернулась. В аварии пострадал пассажир «семерки» - ровесник водителя. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.

Фото ГИБДД Челябинской области