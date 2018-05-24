На предприятии "Мечел-Кокс" прокомментировали следственные действия

На предприятии "Мечел-Кокс" 23 мая прошли очередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Они отличались от предыдущих грубыми процессуальными нарушениями со стороны правоохранителей, а также необоснованным применением силовых методов.

В рамках возбужденного еще полтора года назад уголовного дела различные следственные действия производились неоднократно и всегда предприятие оказывало максимальное содействие, предоставляя всю запрашиваемую информацию, документацию и давая полный доступ на свою территорию. Тем удивительнее были грубые действия следователей и оперативников, направленные на причинение вреда имуществу, а также многочисленные нарушения процедуры обыска: несвоевременное предоставление постановлений о проведении обысков, неправомерный отказ в участии уполномоченного представителя ООО «Мечел-Кокс», а также адвокатов.

Последние, вопреки требованиям уголовно-процессуального законодательства, вообще не были допущены к участию в следственных действиях и без объяснения причин принудительно удерживались сотрудниками СОБР вне помещений, где проводились обыски. Более того, изъята информация, не имеющая отношения к уголовному делу, по которому проводились обыски, - это экономическая и рабочая документация, отсутствие которой осложняет работу предприятия и может привести к остановке его деятельности. Возмущает и факт того, что следствие ведется по делу, возбужденному в отношении неустановленного круга лиц, при этом все следственные мероприятия проводятся только в отношении ООО "Мечел-Кокс".

Многочисленные свидетельства непричастности завода к загрязнению воздуха, послужившему основанием для возбуждения уголовного дела, следствием во внимание не принимаются. Заключения экспертов и показания свидетелей игнорируются. То, как сработали представители правоохранительных органов в ходе обысков, напоминало силовые захваты предприятий, которые были не редкостью в 90-х годах, но никак не следственные мероприятия, порядок проведения которых строго регламентирован законом. ООО "Мечел-Кокс" намерено обратиться с жалобами к Генеральному прокурору РФ, Министру внутренних дел РФ и Уполномоченному по защите прав предпринимателей в России на необоснованные и жесткие действия следственно-оперативной группы. Кроме того, незаконные действия следователей будут обжалованы в судебном порядке.

"Мечел-Кокс" - одно из немногих предприятий в области, которое ведет поступательную работу по снижению негативного влияния на окружающую среду. В 2017 году было несколько экологических проектов, ключевым стала модернизация бензольного отделения в цехе улавливания № 2 с применением наилучших доступных технологий: создан закрытый цикл охлаждения коксового газа без контакта с атмосферным воздухом. Это позволило ликвидировать один из значимых источников выбросов бензола, фенола, нафталина и сероводорода. На челябинских предприятиях "Мечела" - ЧМК и "Мечел-Кокс" - сейчас полным ходом идут процедуры по выбору экологических организаций – аудиторов.

Независимые эксперты проведут всестороннее обследование промышленных объектов "Мечел-Кокса" и дадут соответствующие рекомендации. Параметры независимого аудита разработаны в соответствии с требованиями надзорных ведомств и общественных организаций, с которыми предприятие находится в тесном диалоге и регулярно проводит консультации. «Мечел» заинтересован в объективном обследовании своих производств, в разработке эффективных программ по дальнейшему снижению нагрузки на окружающую среду, которые станут продолжением уже реализованных природоохранных мероприятий. Всего в проекты модернизации технологий производства ООО "Мечел-Кокс" с момента вхождения в Группу "Мечел" вложено около 5 млрд рублей.