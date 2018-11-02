На пропускном пункте «Бугристое» арестовали 52 банки сгущенного молока

В четверг, первого ноября, в пункте предварительного осмотра автомобилей «Бугристое» сотрудник управления Росссельхознадзора по Челябинской области выявил факт незаконного ввоза поднадзорной продукции на территорию Челябинской области.

В багаже у казахстанского пассажира сотрудники поднадзорного ведомства обнаружили 52 банки сгущенного молока и 12 килограммов сыра. Общий вес продуктов составил почти 40 килограммов. На всю молочную продукцию у перевозчика отсутствовали ветеринарные сертификаты Таможенного союза.

Сотрудники управления Россельхознадзора вместе с пограничниками Челябинской области признали продукцию без документов потенциально опасной. Дальнейшее движение груза было запрещено и принято решение о возврате в Казахстан для оформления необходимых документов. С перевозчиком проведена разъяснительная беседа по порядку перемещения по территории Таможенного союза подконтрольных госветнадзору грузов. Водитель привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАп РФ.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской области