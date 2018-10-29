На российском пограничном посту «Бугристое» задержали 20 тонн казахстанских яблок

В воскресенье, 28 октября, на российско-казахстанской границе сотрудник управления Россельхознадзора по Челябинской области обнаружил ряд нарушений во время досмотра автомобиля из Казахстана с фруктами. Фура с яблоками следовала в Курган.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской области, перевозчик груза нарушил законодательство Российской Федерации в области карантина растений. На ящиках с фруктами отсутствовала маркировка, содержащая информацию о товаре, стране и месте выращивания яблок. Это является нарушением требования решения Совета Евразийской экономической комиссии.

Сотрудник управления Россельхознадзора по Челябинской области принял решение о возврате продукции грузоотправителю в Республику Казахстан. Также перевозчику вынесено постановление о наложении административного штрафа по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции. Большегруз под контролем сотрудников Россельхознадзора возвращен на территорию Республики Казахстан.