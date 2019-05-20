На Шершнях утонул мужчина

Купальный сезон в Челябинске еще не начался, в счет погибшим на воде уже открыт. 18 мая на Шершневском водохранилище утонул мужчина.

Тело погибшего из воды извлекли спасатели. Личность мужчины сейчас устанавливается. Об этом сегодня, 20 мая, на аппаратном совещании в администрации Челябинска сообщил руководитель управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности Александр Рымарев.

«Тело было найдено днем 18 мая. Возраст и личность погибшего устанавливаем», - сказал Александр Рымарев.

Купальный сезон в Челябинске откроется первого июня. В прошлом году в городе утонули два человека, оба - в запрещенных для купания местах: 60-летний мужчина погиб в районе плотины на Шершнях, 17-летний подросток утонул в Голубом карьере.