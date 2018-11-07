На «Таганае» задержали браконьеров благодаря фотоловушке

В национальном парке «Таганай» браконьеры попали в объектив фотоловушки. Их личности установлены. Уже возбуждено уголовное дело.

Двух скрытно передвигающихся вооружённых мужчин в сопровождении лаек зафиксировала фотоловушка, установленная на одном из глухих заповедных участков Юрминского участкового лесничества. Служба охраны «Таганая» передала информацию в полицию. Там установили личности нарушителей и с согласия прокурора возбудили уголовное дело.

«В ходе проведённых обысков изъяты нарезной карабин «Вепрь» и навигатор. Установлено, что в приборе хранились маршрутные треки за довольно продолжительный период, теперь они станут доказательством нарушений», - рассказал начальник службы охраны национального парка «Таганай» Всеволод Яковлев.

Добавим, в 2017 году фотоловушки, установленные в национальном парке, помогли задержать в Шумгинском участковом лесничестве группу браконьеров. При обыске у них изъяли грузовик «Урал», два снегохода, самодельный нарезной карабин, два незарегистрированных ружья и 225 патронов.