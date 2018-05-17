На трассе Челябинск-Новосибирск грузовик едва не раздавил три легковушки

На трассе Челябинск-Новосибирск на территории Красноармейского района сегодня, 17-го мая, в начале восьмого утра произошло серьезное ДТП по вине водителя грузовика. В аварии с участием четырех автомобилей пострадали два человека.

По предварительным данным, водитель МАЗа, мужчина 1985-го года рождения, не выбрал безопасную скорость. Не справившись с управлением, он врезался в попутную «Сканию», за рулем которой находился мужчина 1971-го года рождения. Иномарка в момент столкновения поворачивала налево. После этого МАЗ выехал на встречку и сначала въехал в «Ладу Приору», которой управляла женщина 1979-го года рождения, а потом еще и в ВАЗ-21120.

В результате ДТП водитель и пассажир «Лады» получили телесные повреждения и были госпитализированы. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей аварии, рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Фото регионального полицейского Главка