На трассе Челябинск-Новосибирск погиб виновник двойной аварии

На трассе Челябинск-Новосибирск водитель иномарки устроил двойную аварию. Виновник ДТП погиб на месте.

Авария произошла первого октября в Красноармейском районе. На 44 километре трассы Челябинск–Новосибирск водитель «Ауди 100» по неустановленным пока причинам выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Кia Ceed» и автобусом «Higer».

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» официальный представитель пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области Инна Гейзер, в результате аварии два пассажира автобуса получили незначительные травмы. Им рекомендовано амбулаторное лечение. Виновник аварии от полученных травм скончался на месте. В последствие было установлено, что им оказался мужчина 45 лет, житель Красноармейского района Челябинской области.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.