На трассе М-5 разбился житель Челябинской области

Водитель из Челябинской области погиб в ДТП в Уфимском районе Башкортостана. Еще два человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Авария произошла 22 июля в девятом часу вечера в Уфимском районе на 1489 километре автодороги М-5 Урал, близ поворота в Шакшу.

47-летний житель Челябинской области, управляя грузовиком «Scania», предположительно, совершил столкновение с попутным «Audi Q5», который остановился для левого поворота. От удара легковой автомобиль отбросило на встречный микроавтобус «SsangYong».

Как сообщили в пресс-службе МВД по республике Башкортостан, в аварии 48-летний водитель последнего, житель Челябинской области, скончался в карете скорой медицинской помощи, его 58-летний пассажир госпитализирован. Также с травмами доставлена в больницу 28-летняя уфимка, пассажирка «Audi».