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Вчера 10:39
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На трассе Москва-Челябинск «КамАЗ» раздавил легковушку

На трассе Москва-Челябинск «КамАЗ» раздавил легковушку. В результате аварии погибли жители Нижегородской области.

ДТП со смертельным исходом произошло 27 сентября на 1696 километре трассы М-5.  Это территория Саткинского района.

«По предварительные данным, 33-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «КамАЗ», при выполнении обгона выехал на левую обочину, где совершил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ 21140 под управлением 51-летнего мужчины», - сообщили в региональном полицейском главке.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля и его пассажир, женщина 47-лет, от полученных травм скончались на месте происшествия.

В настоящий момент сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Трасса М5