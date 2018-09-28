На трассе Москва-Челябинск «КамАЗ» раздавил легковушку
На трассе Москва-Челябинск «КамАЗ» раздавил легковушку. В результате аварии погибли жители Нижегородской области.
ДТП со смертельным исходом произошло 27 сентября на 1696 километре трассы М-5. Это территория Саткинского района.
«По предварительные данным, 33-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «КамАЗ», при выполнении обгона выехал на левую обочину, где совершил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ 21140 под управлением 51-летнего мужчины», - сообщили в региональном полицейском главке.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля и его пассажир, женщина 47-лет, от полученных травм скончались на месте происшествия.
В настоящий момент сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия.