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На трассе Москва-Челябинск произошло тройное ДТП

На трассе Москва-Челябинск столкнулись три автомобиля. Движение на М-5 оказалось практически полностью парализованным. Оно регулировалось сотрудниками ГИБДД.

Авария с участием трех автомобилей произошла сегодня, 16 октября.

На 1817 километре автотрассы Москва-Челябинск 29-летний водитель автофургона «Газ», по не установленной причине, выехал на встречную полосу. Водитель грузового автомобиля «Скания» с прицепом, житель Новосибирска, который двигался навстречу, пытаясь избежать столкновения, выехал на встречную полосу, однако полностью столкновения избежать не удалось.

Как сообщили в УМВД Чебаркульского района, следовавший за грузовиком «Скания» автомобиль «Мазда Фамилиа», под управлением жителя Нижневартовска, остановился, но автофургон «Газ» совершил столкновение и с ним. В результате ДТП никто из водителей и пассажиров всех автомашин не пострадал.

Водители автомобилей «Газ» и «Скания» привлечены к административной ответственности за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона.

На указанном участке автотрассы движение регулировали сотрудники областного полка ДПС.

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ГИБДД
ДТП
Трасса М5