На трассе Озерск - Большой-Куяш погиб мотоциклист
На трассе «Озерск - Большой Куяш» погиб мотоциклист. Он в лобовую столкнулся с легковушкой.
Авария произошла вечером 16 мая на 19 километре автодороги Озерск – Большой Куяш.
«24-летний мужчина, управляя мотоциклом Хонда, не выбрал безопасную скорость движения, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. На встречу ему двигался автомобиль «Шевроле Нива», водитель которого во избежание столкновения съехал на обочину, где произошло столкновение транспортных средств. В последствии автомобиль от удара совершил опрокидывание с проезжей части», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.
В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия, пассажирка автомобиля женщина получила травмы.
По данному ДТП проводится проверка всех обстоятельств.