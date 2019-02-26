На трассе Р-254 у Вахрушево восстановлено движение, ограниченное после серьезного ДТП

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 26 февраля, недалеко от поселка Вахрушево (около объездной Челябинска) – столкнулись две иномарки и автовоз.

Как сообщили в пресс-службе УпрДор «Южный Урал», ДТП произошло в 8:05 по местному времени. На 27-м километре федеральной автодороги Р-254 «Иртыш» столкнулись седан «Ауди», Renault («Рено Дастер») и один грузовой автомобиль, который перевозил автомобили «УАЗ».

В социальных сетях очевидцы рассказывают подробности произошедшего. В условиях плохой видимости (туман) иномарка пошла на обгон и на встречной полосе движения столкнулась с другим автомобилем. По сведениям очевидцев, в результате аварии несколько человек погибли, есть пострадавшие. В ГИБДД области уточнили, что погибло два человека.

На участке было введено реверсивное движение. К настоящему моменту движение на этом участке восстановлено.

В случае если вы стали свидетелем или участником нештатной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей, звоните в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.

Фото - пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал»