На Успенском кладбище расстреляли смотрителей
На Успенском кладбище в Челябинске расстреляли двоих мужчин. По предварительным данным, убитые работали смотрителями на Градском кладбище.
ЧП произошло сегодня, 20 марта. Утром на Успенском кладбище расстреляли двух мужчин. Возбуждено уголовное дело.
«На кладбище были обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части второй статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации» - «Убийство двух и более лиц». В данный момент на месте работает следственно-оперативная группа и сотрудник полиции. Проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и установление лиц, причастных к преступлению», - рассказал старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
Как сообщил собственный источник, приближенный к ситуации, убитые работали смотрителями на Градском кладбище.