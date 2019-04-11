На Южном Урале глава сельского поселения подрабатывал электромонтером

Чебаркульская прокуратура через суд потребовала отставки главы Филимоновского сельского поселения. В добровольном порядке депутаты отказались лишать его кресла.

Прокуратура установила, что глава Филимоновского сельского поселения, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, нарушил установленный законодательством запрет на занятие другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности и не исполнил установленную обязанность по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Занимая указанную муниципальную должность, в период 2017-2018 годов глава был трудоустроен в ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» по трудовому договору в должности электромонтера станционного телевизионного оборудования и был уволен в связи с сокращением штата работников.

«Также установлено, что согласно договору ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» арендует у администрации поселения оборудование. Глава Филимоновского сельского поселения, обязанный осуществлять контроль за исполнением условий заключенных договоров аренды, за полнотой и своевременным поступлением арендной платы в соответствии с договорами аренды муниципального имущества, после сдачи администрацией поселения в аренду оборудования трудоустроился к арендатору на выполнение работ, связанных с обслуживанием указанного оборудования, ежемесячно получал заработную плату, поставив тем самым себя в зависимое положение», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В связи с выявленными нарушениями закона прокурором в Совет депутатов Филимоновского сельского поселения направлено представление с требованием рассмотреть вопрос об отставке главы. Депутаты не стали выполнять требования прокурора. Он обратился в суд. Фемида обязала народных избранников отправить главу в отставку.