На Южном Урале ищут пропавшую девушку из Кемеровской области

Полицейские Челябинской области оказывают содействие коллегам из Кемеровской области в розыске пропавшей без вести. Южноуральцев, располагающих сведениями о разыскиваемой, просят сообщить информацию в ближайший отдел полиции.

Полицейские разыскивают Алиеву Айсел Наби кызы, 1994 года рождения, пропавшую без вести седьмого марта 2019 года.

Приметы разыскиваемой: на вид 20-25 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, лицо кавказского типа, волосы черного цвета длиной ниже плеч, глаза темно-карие. Была одета в куртку черного цвета на молнии и пуговицах, джинсы синего цвета, черные туфли на замке-молнии. При себе имела рюкзак светлого цвета и документы.

Граждан, располагающих сведениями о месте нахождения Алиевой Айсел Наби кызы, просят сообщить информацию по следующим телефонам города Новокузнецка Кемеровской области: 8 (3842) 32-72-63, 8-900-100-8888, 8-905-961-58-90 либо обратиться в ближайший отдел полиции.