На Южном Урале на российско-казахстанском участке границы задержали 500 тонн овощей и фруктов

Не плохой улов выдался у челябинских сотрудников управления Россельхознадзора в ноябре месяце. Всего за 30 дней, благодаря бдительности южноуральских проверяющих, было выявлено 29 нарушений при ввозе растительной продукции высокого фитосанитарного риска.

Более 500 тонн овощей и фруктов, среди которых хурма, виноград, смеси сухофруктов, грецкие орехи, арахис, изюм, чернослив, курага, рис, шиповник, ядра абрикосовых косточек, фасоль, смесь сушеных плодов, яблоки, айва, гранаты и томаты, везли в Челябинскую области из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргизии и Китая.

Все было бы хорошо, но все эти продукты пытались завезти на территорию Южного Урала с нарушением закона. На одни товары не было сопроводительных сертификатов. У других товаров отсутствовали этикетки с обязательной информацией о производителе товара. Закон есть закон, и санкции еще никто не отменял.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, все это является нарушением пункта 37 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 г. № 157 и порядка ввоза подкарантинной продукции на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Продукция без документов или обезличенный товар считается опасным для употребления.

В связи с принятыми решениями, сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской области отправили восвояси всю продукцию грузоотправителям. Под бдительным контролем проверяющих 29 транспортных средств возвращены на территорию Республики Казахстан.