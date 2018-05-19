На Южном Урале сохраняется высокая пожарная опасность, в Челябинске введен особый режим

В воскресенье, 20 мая, в Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность и вероятность возникновения ЧС, обусловленных возникновением лесных пожаров.

«Прогнозируется возникновение 20-30 новых очагов пожаров (Р=0,4). На территории области будет действовать 3, 4 класс пожарной опасности», - отмечают в ГУ МЧС области. В 32 муниципальных образованиях в том числе в Челябинске, прогнозируется четвертый класс пожарной опасности.

В связи с повышенным уровнем пожарной опасности на территории Челябинска введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал Глава города Евгений Тефтелев. В администрации мэрии напоминают, что в этот период запрещено разведение костров, проведение пала сухой травы и сжигание мусора на территории города. Нарушителей будет штрафовать. Штраф для граждан - от 2 тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных лиц - от 15 тысяч до 300тысяч рублей; предпринимателей - от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Особый противопожарный режим действует и на территории Коркинского района. «Органам местного самоуправления, коммунально-техническим службам (в пределах своих компетенций) рекомендуется в случае ухудшения обстановки привести органы управления, силы и средства муниципальных образований в режим функционирования «Повышенная готовность» и организовать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», - сообщили в администрации Коркинского городского поселения.

Как уже сообщало агентство, ранее особый противопожарный режим был введен на территории Аргаяшского, Чебаркульского, Увельского района и Пластовского районов, а также Кыштымского городского округа.