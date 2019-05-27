Начальник ДОСААФ Магнитогорска скрыл от налогов свыше 13 миллионов рублей

В Челябинской области по материалам военной прокуратуры возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств от налогов и сборов.

Работники военной прокуратуры Чебаркульского гарнизона провели проверку соблюдения налогового законодательства должностными лицами Магнитогорской объединенной технической школы ДОСААФ России.

«Установлено, что начальник образовательной организации, зная об аресте, наложенном на расчётный счёт учреждения и автоматическом списании поступающих на него денежных средств, направлял арендаторам помещений школы письма о необходимости перечисления арендной платы на иные, не принадлежащие школе расчетные счета», - сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального военного округа.

В результате в 2016-2019 годах он скрыл таким способом свыше 13 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов и сборов, а у школы в настоящее время образовалась налоговая задолженность в размере более 3 миллионов рублей.

Материалы проверки военный прокурор направил в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам».