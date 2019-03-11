Начальник управления ЖКХ Троицкого района, обвиняемый в получении взятки, уволен

Взял взятку: в Троицком районе (Челябинская область) по требованию прокурора начальник управления районной администрации Антон Гук уволен с муниципальной службы в связи с утратой доверия

Прокуратурой Троицкого района проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции, о муниципальной службе в части соблюдения установленных обязанностей, запретов и ограничений.

Как сообщало ранее агентство, в конце февраля СКР возбудил уголовные дела в отношении начальника управления ЖКХ администрации Троицкого муниципального района Антона Гука и начальника планово-технического отдела данного управления Галины Семкиной. Они подозреваются в получении взятки.

В прошлом году Антон Гук при посредничестве Галины Семкиной получил взятку от представителя коммерческой организации в сумме 75000 рублей за способствование в получении положительного экспертного заключения по дорожным работам, выполненным без устранения выявленных ранее недостатков. Галина Семкина получила взятку от представителя заинтересованной организации в сумме 13000 рублей за заключение муниципального договора на выполнение строительных и ремонтных работ по завышенной цене.

Преступления выявлены сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

«Прокурором района главе администрации Троицкого муниципального района внесено представление об устранении нарушений законодательства и рассмотрении вопроса о применении к должностному лицу дисциплинарного взыскания в виде расторжения трудового договора в связи с утратой доверия», - сообщила старший помощник прокурора по связям со СМИ Наталья Мамаева.

По результатам рассмотрения представления чиновник уволен с муниципальной службы.