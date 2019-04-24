Начальника ГИББД Чебаркуля, устроившего пьяное ДПТ, уволили со службы

Главным управлением МВД России по Челябинской области проведена служебная проверка по факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия с участием начальника ГИБДД Чебаркуля. Григорием Керусенко. Он уволен из органов внутренних дел.

Проверкой установлено, что капитан полиции в нарушение пункта 2.5 Правил дорожного движения Российской Федерации оставил место ДТП.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», ДТП с участием начальника ГИБДД Чебаркуля Григорием Керусенко произошло в ночь на 21 апреля. В результате аварии никто не пострадал. Машины получили механические повреждения. Григорий Керусенко пытался скрыться с места ДТП, но ему это не удалось.

«Страж порядка уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Причины и условия, способствовавшие совершению данного происшествия, будут изучены в ходе проведения служебной проверки в отношении его непосредственных руководителей, по результатам которой решится вопрос о привлечении их к строгой дисциплинарной ответственности», - сообщили в региональном полицейском главке.

В отношении нарушившего законодательство сотрудника чебаркульской полиции составлен протокол об административном правонарушении по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». За совершение данного проступка законодательством предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.