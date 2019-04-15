Начался сезон курортных «разводов»

Полицейские Челябинской области предупреждает о бдительности при приобретении путевок на летний отдых посредством сети Интернет.

На днях в Снежинске (Челябинска) возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств с помощью сайта мнимого турагентства

В дежурную часть полиции Снежинска обратился мужчинра, который рассказал, что решил приобрести для себя и жены путевки на летний отдых в Закавказье, для чего начал проводить поиск пансионатов в сети Интернет.

«На одном из сайтов потерпевший нашел интересное предложение, которое его удовлетворило по сумме и периоду отдыха. Далее мужчина позвонил в турагентство по телефону, указанному на сайте, и начал вести переговоры. С учетом предложенных скидок, ему была объявлена стоимость путевки в размере 41 тысячи рублей. На электронный адрес жителя Снежинска поступил договор об оказании услуг и счет, который был оплачен мужчиной посредством банковской карты»,- сообщили в южноуральском полицейском главке.

Позже пожилой человек решил убедиться в том, что турагентство оформило бронь на номер, и позвонил в пансионат, в котором вместе с женой они должны были провести летний отдых, однако ему ответили, что путевки на его имя не оформлялись и номер не бронировался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В настоящее время снежинскими полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленный на установление личности, поиск и задержание подозреваемого в совершении преступления.

«В преддверии сезона отпусков очень важно проявлять бдительность, ведь с каждым днем растет вероятность появления все больших сайтов-однодневок несуществующих турфирм! Чтобы ваш отпуск не был омрачен печальными последствиями, при выборе туров обращайтесь к проверенным туроператорам», - добавили в пресс-службе регионального главка.