Наемный убийца, бросивший в окно челябинской квартиры зажигательную смесь, на свободу не выйдет

В Челябинске наемник, обвиняемый в покушении на убийство нескольких человек, останется под стражей, как и его сообщник-подстрекатель. Законность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обоих мужчин (одного арестовали 26-го апреля, второго – спустя два дня) отстоял прокурор.

Один из задержанных обвиняется в том, что вечером 22-го апреля этого года с целью убийства по найму он бросил бутылку с зажигательной смесью в окно квартиры двухэтажного дома в Центральном районе Челябинска. В это время в жилище находились две женщины и двое малолетних детей. Братья семи и десяти лет получили ожоги. К счастью, женщины сумели своими силами погасить возникший пожар до приезда пожарных и спасти от гибели себя и детей.

Второй фигурант обвиняется в подстрекательстве, то есть в склонении исполнителя к совершению преступления.

«Адвокаты обвиняемых обжаловали заключение под стражу, ссылаясь на отсутствие оснований для этого. Адвокат исполнителя просил также учесть, что его подзащитный постоянно проживает по месту регистрации и не привлекался к уголовной ответственности», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.