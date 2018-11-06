Находящийся под следствием экс-замминистра Бахаев передумал восстанавливаться в должности

Бывший первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Антон Бахаев, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере и уволенный с госслужбы за утрату доверия, отозвал свой иск к губернатору о признании его увольнения незаконным.

Как пояснила консультант Центрального районного суда Челябинска Алена Евдокимова, сегодня в ходе судебного заседания было заявлено, что Бахаев отзывает свои исковые требования. Разбирательство по гражданскому делу прекращено.

Как уже сообщало агентство, Бахаев был задержан 19 июля 2018 года. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Через несколько дней после ареста он лишился должности руководителя объединенной дирекции по подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году.

Через полмесяца - третьего августа - по распоряжению губернатора Бориса Дубровского Бахаев был освобожден от занимаемой должности первого замминистра в связи с «утратой представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему».

Антон Бахаев не согласился с таким решением главы региона и намеревался через суд добиться восстановления в должности, чтобы потом уволиться по собственному желанию.