Налетчик в Магнитогорске опустошил кассу магазина

Житель Магнитогорска (Челябинская область), обезвредив продавца магазина газовым баллончиком, опустошил кассу. Грабитель задержан по горячим следам.

В дежурную часть полиции по городу Магнитогорску поступило заявление о совершении разбойного нападения в отношении 36-летней жительницы города. Потерпевшая сообщила, что ранним утром в магазин проник мужчина, который похитил из кассы денежные средства.

«Налетчик использовал газовый баллончик, которым брызнул в лицо женщине. Сумма похищенных средств устанавливается. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали грабителя», - рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка.

Им оказался 28-летний магнитогорец, у которого есть постоянное место жительства и стабильный заработок. Но денег на жизнь катастрофически ему не хватало.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.