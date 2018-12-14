Напала в подъезде: в Челябинске одна соседка украла у другой мобильник

В Челябинске в собственном подъезде одна соседка напала на другую и забрала сотовый телефон. Пока ее искали полицейские, она уже сдала мобильник в ломбард и деньги потратила.

В дежурную часть обратилась 26-летняя девушка. Она сообщила о том, что в подъезде на нее напала соседка и ограбила. Она забрала у нее сотовый телефон стоимостью 14 000 рублей.

Сотрудниками отдела уголовного розыска была задержана ранее не судимая жительница данного подъезда. Похищенный сотовый телефон девушка успела сдать в ломбард, Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

«Данное преступление было раскрыто полицейскими в максимально короткий период времени благодаря не только профессиональным действиям полицейских, но и своевременному обращению потерпевшей в полицию. Хочется напомнить гражданам о необходимости незамедлительного обращения в полицию в случае совершения каких-либо противоправных деяний с целью своевременного реагирования и организации работы полицейских по задержанию преступников и раскрытию преступлений по «горячим следам», - отметил начальник отдела полиции «Советский» Управления МВД России по городу Челябинску Алексей Подрезов.

Прием заявлений осуществляется круглосуточно.