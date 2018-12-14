Наркобизнес в Тюмени довел жителя Сатки до суда

В Тобольске на 8 лет осужден житель Челябинской области, который в подъездах жилых домов раскладывал наркотики. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщила старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со средствами массовой информации Елена Мельникова.

Тобольский городской суд Тюменской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя г. Сатки Челябинской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере).

Как следует из материалов уголовного дела, в январе 2018 года саткинец на попутных машинах приехал к своему знакомому в Тобольск, где занялся распространением наркотического средства - производное N-метилэфедрона. Закладки он делал в подъездах жилых домов или рядом с ними. 8 февраля заезжий наркоделец был задержан и по решению суда заключен под стражу. Во время его личного досмотра, обысков по месту проживания и тайников было изъято в общей сложности более 9,5 грамма опасного вещества, что является крупным размером.

Суд назначил подсудимому 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.