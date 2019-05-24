Наркодилер с арбалетом отправился в колонию

Житель Кыштыма (Челябинская область), который с помощью арбалета хотел перебросить в колонию марихуану, будет сидеть. Почти девять лет мужчина проведет за решеткой.

Кыштымский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере».

В сентябре 2018 года у стен исправительной колонии №10 ГУФСИН России по Челябинской области полицейскими была задержана автомашина, в салоне которой находились двое мужчин. У одного из них был обнаружен арбалет, к стреле которого клейкой лентой был прикреплен сверток с марихуаной и светодиодный фонарик. С помощью арбалета он собирался перебросить наркотики одному из осужденных.

«В суде обвиняемый вину в совершении преступления не признал, однако государственным обвинителем представлены доказательства причастности обвиняемого к попытке сбыта наркотического средства», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Мужчине назначено наказание в виде восьми лет и семи месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Это уже далеко не первый наркодилер с арбалетом, который отправился в колонию.

Вынесен приговор челябинцу, который хотел перебросить наркотики в колонию с помощью арбалета. В ноябре 2018 года вынесен приговор в отношении местного жителя, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств» и «Незаконное хранение наркотического средства», вынес Курчатовский районный суд.

Задержали наркодилера южноуральские контрразведчики в декабре 2017 года с перевозимыми в тайнике, оборудованном в автомобиле, 250 граммов гашиша и шесть граммов марихуаны. Там же, в машине, оперативники обнаружили арбалет с тремя стрелами. Как оказалось, при помощи метательного оружия, приобретенного через «Интернет», виновный планировал перебросить наркотики через ограждение исправительной колонии осужденным.

Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.