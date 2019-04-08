Наркокурьер из Кирова приехал в Челябинск делать «закладки»

Сок оказался не «Добрым»: сотрудники ГИБДД Челябинска задержали наркосбытчика, который специально приехал из Кирова в областной центр, чтобы делать «закладки». Метилэфедрон он перевозил в пакетах с фруктовыми напитками.

Седьмого апреля внимание сотрудников ДПС Челябинска в поселке Каштак привлек автомобиль, припаркованный возле лесного массива. Из леса в этот момент выходил мужчина, который направлялся к машине. Увидев полицейских, мужчина занервничал. Стражи порядка приняли решение досмотреть его и его авто.

В багажнике полицейские обнаружили упаковки с соком «Добрый», но внутри был не фруктовый напиток, а сверстки с наркотиком. Стражи порядка изъяли более килограмма запрещенного вещества. Экспертиза показала, что это метилэфедрон. Также мужчина показал, где в лесу им были сделаны «закладки», общей массой также килограмма. Наркосбытчика задержали. Им оказался житель Кировской области. Он приехал в Челябинск накануне, переночевал в гостинице, и на утро отправился в бор делать «закладки».

«Всего полицейскими было изъято более двух килограммов синтетического наркотического средства. По данному факту в отделе полиции «Металлургический» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей, статьи 30 и частью пятой статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в особо крупном размере». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.