Наркоман оставил челябинцев без телевидения

В Челябинске жители одного из домов, расположенного в Металлургическом районе Челябинска, остались без кино и любимых сериалов. Уголовник стащил телевизионный кабель.

В полицию Металлургического района Челябинска обратился представитель одной из управляющих компаний, который сообщил, что с крыши дома, расположенного по улице 60 лет Октября, похитили 200 метров антенного кабеля. Ущерб причинен незначительный – пять тысяч рублей, но пострадали жильцы, которые использовали его для просмотра телевизоров.

В ходе осмотра места преступления было установлено, что преступник проник на крышу, взломав замки на люках.

«Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за хранение наркотических средств местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Кража», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Похищенный кабель вор успел сдать в пункт вторсырья, а вырученные деньги потратить. 30-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Его отпустили под подписку о невыезде.