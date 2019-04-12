«Наши дома проверяли незаконно»: коркинские цыгане пожаловались в прокуратуру

Представители цыганской диаспоры из Коркино (Челябинская область) пожаловались на незаконные проверки в своих домах в городскую и региональную прокуратуры.

В своем обращении к руководителям надзорных ведомств цыгане рассказали, что с четвертого по шестое апреля 2019 года в их домах побывала толпа нежданных и незваных гостей из 15-20 человек, многие из которых были в полицейской форме. Заявители указали также, что визитеры подъезжали к их домам на «гражданских» автомобилях, заходили в их жилища, требовали предъявить документы на жилье.

«Проверяли паспорта, фотографировали документы и маленьких детей. Записи из домовых книг переписывали себе в блокноты. Никаких официальных протоколов не вели, никаких обоснований своих действий, зачем они это делают, не сообщали, даже когда у них спрашивали, на каком основании они зашли в дом», - сообщили пострадавшие.

Заявления, которые представители цыганской диаспоры написали в прокуратуры Коркино и Челябинской области, есть и в распоряжении агентства «Урал-пресс-информ». Заявители просили не называть их имен, потому что они боятся «прессинга» со стороны представителей власти и правоохранительных органов.

«На наши вопросы, что происходит, они сначала говорили, что в Челябинске была поймана какая-то девочка-попрошайка. И якобы эта девочка указала, что живет именно в нашем доме. Эту версию они говорили, когда заходили в дом. А потом поясняли, когда уже открывали холодильники и смотрели кровати, что в стране идет перепись цыган. С чего они взяли, что именно в определенных домах живут люди национальности «Рома», мы не знаем, ведь в наших паспортах написано: «Гражданин Российской Федерации» и «Фамилия, Имя, Отчество», - написали заявители в своем обращении.

Представители цыганской национальности считают, что действия незваных гостей являются прямым нарушением части второй статьи 19 Конституции РФ, в которой говорится, что «государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности…».

Информация о «мероприятиях по проверке мест проживания отдельных категорий граждан, относящихся к межгрупповому этническому образованию», 7 апреля была опубликована на сайте администрации Коркинского муниципального района.

Рейд проводили сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями районной администрации и социальной защиты населения.

Как сообщалось на сайте администрации Коркинского района, в ходе мероприятий было проверено более 200 человек, проживающих на территории города Коркино по 36-ти адресам.

По результатам проверки стражи порядки установили 32-летнего местного жителя, находящегося в состоянии наркотического опьянения. Нарушитель привлечен к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ - он получил двое суток административного ареста.

По информации районной администрации, в завершение мероприятий полицейские провели профилактические беседы с лицами цыганской национальности по предупреждению попрошайничества и мошеннических действий, соблюдению миграционного законодательства, исполнению родителями обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, а также разъяснению мер уголовной и административной ответственности.

Фото с сайта администрации Коркинского муниципального района