Найдено тело полицейского, утонувшего на Аргазях при спасении людей

Найдено тело полицейского из Карабаша (Челябинская область), утонувшего на Аргазях при спасении людей.

Тело мужчины было обнаружено 30 апреля в водохранилище Аргази. Спасатели искали его с осени 2017 года.

«Тело полицейского обнаружено спасателями. Оно опознано. Это Игорь Быков», - подтвердили информацию в региональном полицейском главке.

Трагедия произошла на Аргазинском 1 ноября. Погибли пять человек. Компания жителей Челябинска ежегодно приезжала на Аргази в день гибели на озере своих друзей, чтобы помянуть их. Участники своеобразных поминок на лодке отплыли на 500 метров от берега. В условиях сильной волны лодка, в которой они находились, перевернулась. На помощь к ним отправились двое мужчин, рыбачившие с лодки неподалеку. Рыбаками оказались сотрудники отделения полиции Карабаша Сергей Каторгин и Игорь Быков.

Они подняли тонущих людей на свое плавательное средство и направились к берегу. Однако из-за перегруза их судно также опрокинулось. Выплыть смогли лишь двое. Пять человек утонули, в том числе и полицейские. В ходе поисковой операции были найдены тела четверых жертв. Тело полицейского Игоря Быкова тогда найти так и не удалось.