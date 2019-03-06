Назначена дата суда по иску прокурора Лопина к Законодательному собранию Челябинской области

Стала известна дата судебного заседания по иску прокурора Челябинской области к Законодательному собранию региона о признании незаконным бездействия депутатов и устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. Виталий Лопин требует от ЗСО принять меры к депутату Николаю Янову, утаившему счета за рубежом.

Иск прокурора к Законодательному собранию поступил в Центральный районный суд Челябинска 18 февраля. Заседание назначено на 18 марта. По мнению прокуратуры, Законодательное собрание не предпринимает законные шаги по проведению проверки полноты и достоверности представленных депутатом Николаем Яновым сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

По имеющимся у надзорного ведомства сведениям, депутат и его супруга являются соучредителями компании в Чехии и имеют счета в иностранных банках. Однако об этих фактах парламентарий в своих декларациях не сообщил. Информация прокурора была рассмотрена на комиссии ЗСО по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Комиссия не установила факт участия Янова в деятельности иностранной компании. Депутат предоставил документы, подтверждающие этот факт. В прокуратуре отмечают, что при рассмотрении этого вопроса комиссия не давала оценку сведениям, полученным от правоохранительных органов, и не проводила проверку достоверности и полноты представленных депутатом сведений.

Прокурор направил в суд иск с требованием признать незаконным бездействие Законодательного собрания. Виталий Лопин требует также признать незаконным решение комиссии ЗСО по депутату Янову и обязать региональный парламент провести проверку полноты и достоверности представленных им сведений. Глава надзорного ведомства считает необходимым, чтобы суд обязал Заксобрание рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата, нарушившего антикоррупционное законодательство.