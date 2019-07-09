Не поделили девушку: задержан челябинец, который пытался зарезать таксиста

Сотрудники полиции Челябинска задержали 22-летнего местного жителя, который напал с ножом на своего знакомого. Как оказалось, не поделили девушку.

Инцидент между молодыми людьми произошел восьмого июля. Потерпевший и его обидчик были знакомы друг с другом. Пострадавший, кстати, работал таксистом. В тот день между ними возникла ссора. Причиной конфликта стала девушка.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственных источников, потерпевшему не нравилось, что оппонент названивал его девушке и оказывал знаки внимания. Он несколько раз предупреждал его, чтобы тот отстал от его второй половинки, но молодой человек был настойчив. Очередная личная встреча для мужского разговора закончилась тем, что несостоявшийся ухажер набросился на таксиста с ножом. Молодого человека отвезли в больницу с проникающим ранением грудной клетки.

«Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 уголовно-процессуального кодекса. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 111 уголовного кодекса Российской Федерации – «Умышленного причинение тяжкого вреда здоровья», - рассказала временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинска Любовь Гайнулина.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.