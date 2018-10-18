Не строй навес другому

Благоустройство двора в частном доме города Троицк стало причиной судебных разбирательств. Житель города построил в своем доме навес и испортил жизнь соседу-пенсионеру. Дело в том, что дождевые воды бежали под фундамент дома престарелого мужчины и разрушали здание.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов Челябинской области, в соответствии с национальными традициями вокруг дома по периметру был возведен навес. Вся дождевая и талая вода с одной из сторон навеса стала прямиком попадать во двор соседа, старенького пенсионера. Вода застаивалась возле стены его дома и в результате стала причиной подмывания фундамента. По-соседски решить ситуацию не удалось. Дочь пенсионера обратилась в суд и добилась удовлетворения своего иска.

Через некоторое время после решения суда, судебный пристав нанес визит хозяину дома и разъяснил ему, что затягивание или уклонение от исполнения приведут к мерам принудительного исполнения. Лучше по-хорошему снести навес, чтобы сэкономить нервы и деньги.

Троичанин всё понял и не стал спорить с судебными исполнителями. Навес с проблемной стороны был разобран, пенсионер оказался доволен работой судебного пристава. Однако дедушка выразил и беспокойство, что соседи вновь поставят навес, поскольку опоры так и не были убраны.

Сосед уверил пенсионера, что все претензии он учел и в будущем не повторит своих ошибок. Как сообщили судебные приставы, исполнительное производство по этому случаю окончено.