Не те «закладки»: студенты-наркосбытчики из Копейска образование будут получать в колонии

В Челябинске задержаны двое студентов из Копейска (Челябинская область), которые приехали в областной центр, чтобы делать тайники-закладки. Денег 18-летние парни так и не заработали, а вот сроки получат вполне реальные.

Следователями Калининского отдела полиции в суд направлено уголовное дело в отношении двух 18-летних жителей Копейска. Они обвиняются в покушении на незаконный оборота наркотических веществ, в том числе в крупном размере.

Установлено, что двое юношей, желая заработать «легких» денег, используя сеть интернет и специальное приложение на мобильном телефоне, вступили в переписку с неустановленным человеком, который рассказал им, как можно быстро заработать быстро денег на, делая тайники-закладки с наркотиками.

Работа 18-летним юношам показалась очень простой, похожей на квест: в одном месте взять наркотик, расфасовать по пакетикам и унести в другое. Инструкция приходит на сотовый телефон. Парни посчитали, что это конспирация полная и все их действия будут незаметны для окружающих. Оказалось, что это не так. С наркотиками молодые люди были задержаны сотрудниками полиции.

«Всего у обвиняемых полицейские обнаружили изъяли синтетическое наркотическое вещество суммарной массой около 58 граммов, а именно: в момент задержания 67 свёртков, в которых находилось синтетическое наркотическое вещество общей массой более 31 грамма, а также в тайниках, подготовленных заранее для последующего сбыта, еще восемь свёртков с синтетическим наркотическим веществом общей массой около 27 граммов», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в значительно и крупном размере».

«Оба обвиняемых являются студентами профессионального училища и лишь недавно достигли совершеннолетия и не имели ранее криминального опыта. На совершение преступлений молодые люди решились, действуя из корыстных побуждений, стремясь к незаконному обогащению, осознавая, что посягают на безопасность здоровья населения Российской Федерации», - отметила начальник отделения СО отдела полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску Наталья Маркина.

Обвиняемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати. Они заключены под стражу.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», сейчас в Челябинске проходит первый этап комплексной оперативно профилактической операция «Дети России». Ее является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также повышение уровня осведомленности населения, и в первую очередь молодежи, о последствиях потребления наркотиков, об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Полицейскими запланировано провести проверки по месту жительства несовершеннолетних подростков, входящих в «группу риска», а также асоциальных семей, состоящих на профилактическом учёте. Также будут организованы рейдовые мероприятия по проверке мест массового скопления несовершеннолетних, развлекательных и досуговых учреждений с целью выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических средств и психотропных веществ.

Челябинцам, ставшим свидетелями фактов незаконного оборота наркотических веществ, необходимо незамедлительно обратиться с заявлением в органы внутренних дел. Заявления принимаются круглосуточно.