Житель Красноармейского района после отдыха на природе лишился мобильника

Полицейские Челябинской области по «горячим» следам задержали местных жителей, которые украли у своих знакомых сотовые телефоны. Ворованные мобильники они уже успели сдать в скупку, а вырученные деньги потратить.

В дежурную часть полиции Красноармейского района обратился житель поселка Дубровка, который рассказал, что после совместного отдыха с компанией местных жителей на базе отдыха, он лишился сотового телефона стоимостью 17 тысяч рублей. Благодаря тому, что мужчина смог описать тех, с кем он коротал время, стражи порядка смогли по «горячим» следам найти преступника. Им оказалась 37-летняя местная жительница. Она пояснила, что украденный сотовый телефон сбыла в комиссионный магазин. Деньгами распорядилась по своему усмотрению.

«Следствием ОМВД России по Красноармейскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей «Кража. Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Жертвой знакомого также стал житель Челябинска. 29-летний мужчина сообщил в полицию, что преступник напал на него возле дома, расположенного в Ленинском районе Челябинска. Он нанес ему несколько ударов и забрал сотовый телефон. Пострадавший смог описать обидчика, назвать его имя и предположительное место жительства.

«В ходе проведения мероприятий сотрудники отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску в составе следственно-оперативной группы задержали ранее неоднократно судимого за совершение имущественных преступлений и хранение наркотиков подозреваемого, Похищенный сотовый телефон подозреваемый продал, вырученные деньги потратил. Подозреваемый в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража.

Полицейские советуют южноуральцам запомнить, а лучше записать персональный идентификационный номер своего сотового телефона, по которому его всегда можно опознать. Чтобы его узнать, нужно набрать на своем телефоне комбинацию цифр и символов: *#06#, тогда на экране высветится IMEI вашего телефона. Этот 15-значный номер пригодится в случае похищения гаджета. Если же вы оказались жертвой ограбления, то нужно сразу обращаться в отдел полиции.

«Необходимо сразу обращаться в полицию в случае совершения каких-либо противоправных действий с целью своевременного реагирования и организации работы полицейских по задержанию преступников и раскрытию преступлений по «горячим следам», - сообщил начальник отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску Сергей Просин.

Заявления принимаются круглосуточно во всех отделениях полиции, в дежурной части или по телефону 02.