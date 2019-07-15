Неадекватный челябинец бросался с отверткой на покупателей в супермаркетае

В Челябинске сотрудники Росгвардии в крупной торговой сети задержали жителя Челябинска, который устроил дебош в торговом зале, угрожал покупателям и бросался на них с отверткой. Неадекватного мужчину отправили в психушку.

ЧП произошло в супермаркете, расположенного по улице Овчинникова. В дежурную часть поступило сообщение о том, что один из покупателей вел себя агрессивно, выкрикивал несвязные слова, а также угрожал окружающим отверткой. К моменту приезда Росгвардии, мужчина успел скрыться.

«Получив приметы дебошира, росгвардейцы стали патрулировать территорию. Возле железнодорожного вокзала к бойцам вневедомственной охраны обратился подросток, который указал на неадекватного мужчину, размахивавшего отверткой. О был задержан. Им оказался 43-летний ранее судимый местный житель.

«Данной сообщение в отделе полиции «Советский» зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

По предварительным данным, челябинец отправлен в психоневрологическое учреждение.