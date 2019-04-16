Нелегалка дала взятку сотруднику полиции Челябинска

В Челябинске будут судить уроженку Таджикистана, которая незаконно пребывала на территории России. Чтобы ее не выдворяли на родину, она дала взятку полицейскому.

Прокуратура Советского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей «Дача взятки должностному лицу через посредника, за совершение заведомо незаконных действий».

Инспектором отдела по вопросам миграции отдела полиции «Советский» УМВД России по городу Челябинску 13 марта 2019 на территории торгового комплекса выявлена гражданка Республики Таджикистан, которая не имела при себе документов, подтверждающих разрешение на временное проживание в Российской Федерации и не была зарегистрирована на территории России.

«В ходе документальной проверки было установлено, что гражданка не имеет законных прав на пребывание на территории Российской Федерации, в связи с чем, подлежит административному наказанию в виде административного штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации. Узнав о возможном наказании, обвиняемая через посредника передала инспектору денежные средства в размере 20 тысяч рублей за не составление в отношении нее административного протокола, о чем последний незамедлительно сообщил руководству», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Челябинска. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.