Нож к горлу: в Троице пьяный мужчина напал на ребенка из-за сломанной кнопки домофона

В Троицке (Челябинская область) мужчина приставил нож к горлу восьмилетнего ребенка, рассвирепев из-за сломанной кнопки домофона. За это суд ограничил его свободу сроком на десять месяцев.

Как сообщает пресс-центр региональной прокуратуры, 46-летний мужчина признан виновным по части первой статьи 119 УК РФ. На ребенка он напал вечером третьего сентября этого года около подъезда многоквартирного дома троицкого поселка ГРЭС.

Мужчина был пьян. Он начал высказывать мальчику претензии по поводу сломанной кнопки домофона и, схватив его и не давая убежать, приставил лезвие кухонного ножа к горлу.