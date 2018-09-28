Обида на командиров челябинской учебки сделала из военного лжетеррориста

Обида на командование учебного центра минобороны России, дислоцированного в Челябинске, побудила сержанта совершить противозаконный поступок. Находясь на службе в воинской части Северо-Кавказского региона, злопамятный сержант из хулиганских побуждений позвонил на телефон дежурного по челябинской учебке и сообщил ему о якобы готовящемся теракте, а именно о закладке на территории учебного центра самодельного взрывного устройства.

После полученной информации дежурные службы и личный состав учебки привели в режим усиления, было организовано взаимодействие с экстренными службами Челябинска. Однако проверка показала: все «чисто».

Позже личность звонившего была установлена. В ходе следствия сержант дал признательные показания. Выяснилось, что некоторое время назад он проходил службу в этом учебном центре и затаил обиду на командование – поэтому и совершил преступление.

В результате Челябинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления по части первой статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему назначено штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщили в УФСБ России по Центральному военному округу.