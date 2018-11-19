Областной суд оставил экс-главу администрации Миасса под стражей

Челябинский областной суд не прислушался к доводам адвоката бывшего главы администрации Миасского городского округа Станислава Третьякова, обвиняемого в получении взятки, и оставил его подзащитного под стражей.

Напомним, 8 ноября, Центральный районный суд Челябинска избрал в отношении Станислава Третьякова меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Защитник направил апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения в отношении его подзащитного. Он просил изменить действующую меру пресечения на иную не связанную с изоляцией от общества.

«Сегодня, 19 ноября, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материал досудебного производства в отношении Станислава Третьякова, оставил без изменения постановление Центрального районного суда», - сообщили агентству в пресс-службе суда.

Постановление вступило в законную силу. Станиславу Третьякову предстоит находиться в СИЗО до 7 января 2019 года.

Как уже сообщало агентство, Третьякову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, в 2012 году подозреваемый, являясь заместителем главы администрации города Миасс, получил взятку в сумме более 140 тысяч рублей за выделение земельного участка, пояснили в региональном следственном управлении СКР. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Станислав Третьяков своей вины не признает. В Миассе объявлен сбор подписей в защиту обвиняемого.