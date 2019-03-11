Облсуд поставил точку в деле челябинского дзюдоиста, по вине которого погиб человек

Областной суд поставил точку в деле челябинского дзюдоиста Никиты Никитина, по вине которого весной 2018 года в ДТП погиб человек.

Облсуд рассмотрел в уголовное дело в отношении 23-летнего автомобилиста в апелляционном порядке и изменил приговор Тракторозаводского районного суда, вынесенный 20 декабря ушедшего года.

Суд первой инстанции признал Никитина, устроившего смертельную аварию в состоянии алкогольного опьянения, виновным по части четвертой статьи 264 УК РФ и приговорил его к двум годам десяти месяцам колонии-поселения. Кроме того, районный суд на два с половиной года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. В качестве компенсации морального вреда в пользу родственников погибшего Тракторозаводский суд взыскал более 1,9 миллиона рублей.

Как сообщила пресс-секретарь челябинского областного суда Наталья Прохорова, суд апелляционной инстанции смягчил основное наказание на один месяц, приняв во внимание доводы прокурора и адвоката, просившего изменить категорию преступления с тяжкого на средней тяжести. Защитник Никитина также просил снизить размер компенсации морального вреда потерпевшим. В данной части приговор оставлен областным судом без изменения.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», около половины десятого утра 20 мая 2018 года Никитин ехал на БМВ-Х6 со скоростью около 90 километров в час по встречной полосе. Был нетрезв. Лихач въехал на красный сигнал светофора на перекресток улиц Комарова и Салютной, где столкнулся с тремя автомобилями: «Лада Веста», Skoda Oktavia и ГАЗ-31029. В результате ДТП водитель «Лады» погиб на месте. Пассажирка автомобиля ГАЗ и водитель иномарки были госпитализированы с телесными повреждениями.

Никита Никитин является выпускником колледжа УралГУФКа. В тот период работал таксистом. Пытался ввести следствие в заблуждение, утверждая, что у его машины не сработали тормоза. Осмотр автомобиля и места ДТП показал, что БМВ-Х6 технически исправен.