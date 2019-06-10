Обученные в Челябинске гражданские пилоты могут лишиться лицензий

Во вторник, 18 июня, Центральный районный суд Челябинска под председательством судьи Ларисы Главатских может вынести окончательное решение по иску Челябинского транспортного прокурора к Южно-Уральскому государственному университету о признании незаконной его деятельности по коммерческой подготовке пилотов гражданской авиации и аннулировать более 100 летных свидетельств выпускников.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Центрального суда Челябинска, 10 июля суд под председательством судьи Яны Халезиной рассмотрит еще один иск транспортного прокурора о незаконной подготовке пилотов в Челябинске. Иски были поданы еще в 2018 году после того, как под Москвой разбился самолет Ан-148 АО «Саратовские авиалинии» и погиб 71 человек. В ходе расследования катастрофы выяснилось, что второй пилот погибшего самолета Сергей Гамбарян в 2017 году прошел обучение в Южно-Уральском государственном университете, не имевшем сертификата авиационного учебного центра и утвержденной Росавиацией программы подготовки.

В ЮУРГУ гражданские летчики проходили теоретическую подготовку, а на практику направлялись в учебно-тренировочный центр «ЧелАвиа» и созданное на его базе частное Челябинское летное училище гражданской авиации (ЧЛУГА). Обучение по специальности «пилот» проводилось на аэрокосмическом факультете ЮУрГУ с 2011 года. В сентябре 2017 года Копейский городской суд по иску челябинского транспортного прокурора признал деятельность ЧЛУГА по обучению пилотов незаконной, а в 2018 году апелляционная инстанция суда Челябинской области признала это решение законным.

Сейчас в Центральном районном суде Челябинска транспортная прокуратура требует признать незаконной деятельность ЮУРГУ по обучению пилотов и аннулировать 103 ранее выданных диплома о среднем профессиональном образовании по специальности «летная эксплуатация летательных аппаратов» с присвоением квалификации «пилот». Всего по этой программе прошли обучение около 300 специалистов. В 2017 году ЮУРГУ и ЧЛУГА прекратили совместную коммерческую подготовку гражданских пилотов. При этом многие прошедшие обучение выпускники так и не сумели получить дипломы и летные свидетельства.