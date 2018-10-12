Одиночный бунт в колонии Каслей

В колонии Каслей взбунтовался заключенный. Осужденный за хранение и приобретение наркотиков избил двух сотрудников исправительного учреждения.

Каслинским городским судом вынесен приговор в отношении 24-летнего жителя области, отбывающего наказание в исправительном учреждении. Он признан виновным по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенные в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности».

«В суде установлено, что мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии в Каслях с февраля 2018 года за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, в августе 2018 года, находясь в камере штрафного изолятора, при вечерней поверке сотрудниками исправительного учреждения, которые потребовали от осужденного выдать ранее переданную для приема пищи посуду, нанес двоим сотрудникам удары кулаком по голове», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Судом дебоширу назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. С учетом не отбытой части наказания по приговору Озерского городского суда по «наркотической» статье ему окончательно назначено 2 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» сообщало, что буйная условно осужденная из Миасса настучала кружкой по голове сотруднику ГУФСИНа. По решению суда мошенница обязана была каждый месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, но, когда она не пришла, сотрудники ГУФСИН направились к поднадзорной домой, чтобы провести профилактическую беседу. Осужденная настучала одному из сотрудников ГУФСИНа кружкой по голове. Медики диагностировали у силовика кровоподтеки. Судом условное наказание отменено, по совокупности приговоров жительнице Миасса назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.