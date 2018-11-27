Официально закрытая челябинская свалка продолжает доставлять проблемы

Челябинская свалка в Металлургическом районе, официально закрытая в сентябре этого года, продолжает тлеть. По данным на половину восьмого утра вторника, 27 ноября, действовали два очага.

На месте работали сотрудники МЧС, работники АО «Южуралмост» - 58 человек и 38 единиц техники.

В девять утра работы по ликвидации очагов тления были продолжены, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Борьба с тлением на свалке продолжается с пятницы, 23 ноября. Около шести утра на территории большой помойки загорелся мусор на площади 150 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано в половину первого дня.

А полпятого вечера в этот же день, 23 ноября, беспилотное воздушное судно МЧС, совершая облет свалки, обнаружило еще пять очагов возгорания – также на 150-ти «квадратах».

К половине восьмого утра субботы, 24 ноября, три очага возгорания на общей площади 130 квадратных метров были ликвидированы, два очага на двадцати «квадратах» продолжали гореть.

За сутки для тушения очагов возгорания было израсходовано сорок кубических метров воды, проведена отсыпка и проливка прилегающих к очагам возгорания участков на площади 300 квадратных метров, использовано 920 тонн грунта.

Челябинцы в социальных сетях пишут, что на свалке лазят бомжи, которые жгут костры, чтобы согреться, и что их бесполезно гонять оттуда, так как они «пролезут с другого конца».

«Раньше, когда металлургам выбросы хотелось делать, объявляли НМУ, теперь пишут, что свалка горит. Свалка у нас горит, с этим никто не спорит, и гореть она будет еще лет сто, но воздух мутный не от нее и воняет металлургическими выбросами не от нее, а от металлургических заводов», - так считает подписчица группы «Вредные выбросы Челябинска» ВКонтакте, требуя наказать виновных.