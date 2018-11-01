Огнеборцы Челябинска спасли на пожаре пятерых человек. Люди оказались заблокированы в своих квартирах и не могли самостоятельно эвакуироваться.

Сообщение о пожаре в 10-этажном доме на улице Салавата Юлаева поступило на пульт пожарной охраны сегодня, первого ноября, в 10 часов 27 минут.

По предварительным данным, пожар возник в одной из квартир на 4-м этаже. Об этом на центральный пункт пожарной связи сообщала женщина, проживающая на этом этаже: к ней пришли соседские дети 6 и 8 лет и сообщили, что у них в квартире происходит пожар.

Задымление на 4 этаже было незначительным, поэтому детей из горящей квартиры к карете «скорой помощи» вывели прибывшие огнеборцы, взрослым эвакуация не требовалась.

«Началась оперативная проверка квартир, расположенных над горящим помещением. Таким образом было спасено еще трое человек: двух женщин пожарные вывели при помощи спасательных комплектов с 5 и 8 этажей по маршевым лестницам, 10-летнюю девочку с балкона 10-го этажа пришлось спускать при помощи пожарной автолестницы», - сообщил представитель пресс-службы МЧС России по Челябинской области Михаил Юрин.

Что послужило причиной происшествия, будут выяснять дознаватели МЧС России и сотрудники полиции. Особое внимание будет уделено вопросу, почему дети находились в квартире без присмотра взрослых.